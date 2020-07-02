"Karanlık kanyon"un serin sularındaki kano yarışları nefes kesti

Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) ortak düzenlenen şenliklerin ikinci gününde 25 sporcunun katılımıyla, serin sularıyla öne çıkan Fırat Nehri'nin en büyük kollarından Karasu'nun oluşturduğu Karanlık Kanyon'da kano yarışları düzenlendi.
Yarışlar öncesi hazırlıklarını tamamlayan sporcular, coğrafi yapısı ve doğal güzellikleriyle adrenalin tutkunlarını cezbeden "Karanlık Kanyon"daki Şırzı Köprüsü'nden kendilerini kanolarla serin sulara bıraktı.
Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan kanyonda sporcuların dereceye girebilmek için kanolarla verdikleri nefes kesen mücadelede heyecanlı anlar yaşandı.
KEMAV Başkanı Dr. Mustafa Feridun Çelikmen, yarışları takip ettiği tekne üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sosyal mesafeyi korumak için sporcu sayısını asgariye indirdiklerini aktardı.
Kemaliye'nin eşsiz coğrafyasının her türlü doğa sporuna uygun olduğunu belirten Çelikmen, şöyle konuştu:
"Şenliklerin ikinci gününde akarsu sporları etkinliklerimiz var. Kemaliye'nin gerçek sahipleri olan dağ keçileri de bizlere eşlik ettiler. Kemaliye eşsiz doğası ve coğrafyası ile her türlü doğa sporlarının yapılması için en uygun alan. Pandemi nedeniyle sporcu sayımızda mecburen sosyal mesafeden dolayı katılımı az tuttuk. Fakat şenlik ateşi sönmesin diye yine buradayız ve etkinlikleri devam ettiriyoruz. Bugün akarsu sporlarının andından yürüyüşler ile kaya tırmanışları yapacağız. Yarın hava koşulları elverirse sporcumuz Cengiz Koçak, yarasa atlayışı (wingsuit) ile belirlenen bir hedeften geçme denemesinde bulunacak."
Kano yarışları esnasında Kemaliye'nin simgelerinden birisi olan dağ keçilerinin de sarp kayalıklar üzerinde gezdikleri görüldü.
Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden macera ve adrenalin tutkunu sporcuyu ağırlayan Karanlık Kanyon, özellikle "Base Jamp", "Wingsuit" atlayışları, rafting ve kano yarışları ile ziyaretçilerini cezbediyor.
,Barış Yalçınkaya
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!