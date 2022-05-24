Karamollaoğlu'ndan DP Genel Başkanı Uysal'a ziyaret

Demokrat Parti'den yapılan açıklamaya göre Uysal ile Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. 1 saat 10 dakika süren görüşmede, ülke gündemine ilişkin görüşler paylaşılarak siyasetteki gelişmeler değerlendirildi.

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