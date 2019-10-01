Karamel nasıl yapılır

Karamel pastalarda ya da tatlılarda kullanılan şekerin kahveleşmiş halidir. Birçok tarifte karamel olmazsa olmazlardan bir lezzettir. Özellikle bazı pastalardaki karamel o pastayı özel yapmaktadır. Biz de sizler için en iyi karamel tarifini hazırladık. Aşağıdaki karamel tarifi adımlarını uygulayarak tam kıvamında bir karamel hazırlayabilirsiniz.

Karamel Malzemeleri:

1 çay bardağından biraz fazla toz şeker

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı nişasta

1, 5 çay bardağı su

Karamel Hazırlanması:

Bir tavada toz şeker kısılmış ateşte kahverengi olana kadar eritilir.

5 çay bardağı su eklenir(patlama yapabilir dikkat!)

Başka bir kapta nişasta ve 1 su bardağı su karıştırılır tavanın içerisine eklenir.

Tahta kaşıkla arada karıştırarak 5 dakika sonra kıvama gelince ocaktan alınır.

Pasta süsünde, dondurmalarda kullanılabilir.

Afiyet olsun!