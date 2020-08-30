İHA

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman’da bu yıl üretilen yaklaşık 400 bin ton elmanın yüzde 70’inin covid-19’dan dolayı dalında satıldığını söyledi.

Elma hasadının başladığı bahçelerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, 14 Ağustos itibarıyla erkenci çeşitlerle hasadın başladığını belirterek, "Karaman elma üretiminde 13 milyon ağaç sayısıyla Türkiye birincisi, üretimiyle de ikincisi durumundadır “dedi.

Bayram, bu yıl elmada rekolte ve kalitenin çok iyi olduğunu söyleyerek, “Bu yıl hasarsız olarak 400 bin tona yakın bir elma üretimimiz olacağını tahmin ediyoruz. Karaman’da bu yıl elma dalında kalitesine göre kilosu 1.5 ila 2.5 lira arasında satılmakta. Şuan ise bahçelerimizin yüzde 70’i satılmış durumdadır. Bu yıl elmaya büyük rağbet var. Pandemiden dolayı sezon sonunda soğuk hava depolarında son zamana kalan elmalar bile kilosu 5 liradan alıcı buldu” diye konuştu.

“KIŞIN ELMAYI YÜKSEK FİYATA TÜKETECEĞİZ"

İstanbul’da bazı büyük alışveriş merkezlerinin reyonlarında elmanın kilosunun 24 liradan satılmasıyla ilgilide konuşan Bayram, “Özellikle İstanbul’da yüksek fiyattan satılan elmanın sebebi geçiş dönemi olmasından kaynaklıdır. Şili’den gelen bu elmanın kilosunun 24 liradan satılması bana göre afaki bir rakamdır” dedi.

Bu yıl elmada fiyatın düşmeyeceğini ifade eden Bayram, dalında kilosu 2.5 liradan alınan bir elma maliyetiyle birlikte 4 liraya yaklaşıyor. Kaliteli bir elmanın ise soframıza kilosu 7 ila 10 liradan aşağı geleceğini düşünmüyorum. Şuanda pazara çıkıldığında en ucuz meyve 5 liradan aşağı değil. Bolluğun olduğu yaz sezonunda meyve fiyatları 5 liradan aşağı değilse kışın bu fiyatlar bir hayli yüksek olacaktır” dedi.

“ELMANIN KALİTESİNİ YÜKSELTECEĞİZ"

Bayram, Ziraat Odası olarak elmadaki kaliteyi arttırmak için budama ve toplamayla ilgili kurslar düzenlediklerini dile getirerek, “Bunları yapmamızdaki amaç hasatta oluşan hasarların önüne geçmek için kurslar açtık. Bu yıl elma hasadını yakından takip ederek elmanın kalitesinin düşmemesi için metal ve tahta kasayla hasat yaptırmayacağız. Üreticilerimize gerekli uyarıları devamlı olarak yapmaktayız. Elmamızın pazarda hak ettiği değeri bularak kalitesiyle ön plana çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.