Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman’da bu yıl üretilen yaklaşık 400 bin ton elmanın yüzde 70’inin covid-19’dan dolayı dalında satıldığını söyledi.
Elma hasadının başladığı bahçelerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, 14 Ağustos itibarıyla erkenci çeşitlerle hasadın başladığını belirterek, "Karaman elma üretiminde 13 milyon ağaç sayısıyla Türkiye birincisi, üretimiyle de ikincisi durumundadır “dedi.
Bayram, bu yıl elmada rekolte ve kalitenin çok iyi olduğunu söyleyerek, “Bu yıl hasarsız olarak 400 bin tona yakın bir elma üretimimiz olacağını tahmin ediyoruz. Karaman’da bu yıl elma dalında kalitesine göre kilosu 1.5 ila 2.5 lira arasında satılmakta. Şuan ise bahçelerimizin yüzde 70’i satılmış durumdadır. Bu yıl elmaya büyük rağbet var. Pandemiden dolayı sezon sonunda soğuk hava depolarında son zamana kalan elmalar bile kilosu 5 liradan alıcı buldu” diye konuştu.
“KIŞIN ELMAYI YÜKSEK FİYATA TÜKETECEĞİZ"
İstanbul’da bazı büyük alışveriş merkezlerinin reyonlarında elmanın kilosunun 24 liradan satılmasıyla ilgilide konuşan Bayram, “Özellikle İstanbul’da yüksek fiyattan satılan elmanın sebebi geçiş dönemi olmasından kaynaklıdır. Şili’den gelen bu elmanın kilosunun 24 liradan satılması bana göre afaki bir rakamdır” dedi.
Bu yıl elmada fiyatın düşmeyeceğini ifade eden Bayram, dalında kilosu 2.5 liradan alınan bir elma maliyetiyle birlikte 4 liraya yaklaşıyor. Kaliteli bir elmanın ise soframıza kilosu 7 ila 10 liradan aşağı geleceğini düşünmüyorum. Şuanda pazara çıkıldığında en ucuz meyve 5 liradan aşağı değil. Bolluğun olduğu yaz sezonunda meyve fiyatları 5 liradan aşağı değilse kışın bu fiyatlar bir hayli yüksek olacaktır” dedi.
“ELMANIN KALİTESİNİ YÜKSELTECEĞİZ"
Bayram, Ziraat Odası olarak elmadaki kaliteyi arttırmak için budama ve toplamayla ilgili kurslar düzenlediklerini dile getirerek, “Bunları yapmamızdaki amaç hasatta oluşan hasarların önüne geçmek için kurslar açtık. Bu yıl elma hasadını yakından takip ederek elmanın kalitesinin düşmemesi için metal ve tahta kasayla hasat yaptırmayacağız. Üreticilerimize gerekli uyarıları devamlı olarak yapmaktayız. Elmamızın pazarda hak ettiği değeri bularak kalitesiyle ön plana çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!