Karaman’da trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ömer Serdar Gencer yönetimindeki 70 AAR 290 plakalı otomobil, Alişahane Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 28 AH 365 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kazada, Yusuf, Erdem ve Atilla Feruze yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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