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Karaman Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Karaman Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Meclis’i belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Karaman Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları da gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Karaman seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Karaman seçim sonuçlarına göre ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Karaman genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Karaman Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili genel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Giriş: 14.05.2023 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
Karaman Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Karaman Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Karaman başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Karaman Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Karaman seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Karaman Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 89.02 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:07 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.8 oldu. Karaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 96.104 oyla yüzde 61.46 - Kemal Kılıçdaroğlu: 46.908 oyla yüzde 30.00 - Sinan Oğan: 12.308 oyla yüzde 7.87 - Muharrem İnce: 1.060 oyla yüzde 0.68 oy aldı.

Karaman 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 96.104 oyla yüzde 61.46

Kemal Kılıçdaroğlu: 46.908 oyla yüzde 30.00

Sinan Oğan: 12.308 oyla yüzde 7.87

Muharrem İnce: 1.060 oyla yüzde 0.68



Karaman Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.88 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:07 itibarıyla yüzde 89.4 oranında açıldı. 2023 Karaman milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 92.033 oyla yüzde 64.36 - Millet İttifakı: 43.051 oyla yüzde 30.1 - Ata İttifakı: 2.438 oyla yüzde 1.71 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.000 oyla yüzde 0.7 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 236 oyla yüzde 0.17 aldı. Saat 22:07 itibarıyla 2023 Karaman milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 92.033 oyla yüzde 64.36

Millet İttifakı: 43.051 oyla yüzde 30.1

Ata İttifakı: 2.438 oyla yüzde 1.71

Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.000 oyla yüzde 0.7

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 236 oyla yüzde 0.17

AK Parti: 59.076 oyla yüzde 41.31

CHP: 27.379 oyla yüzde 19.14

MHP: 26.167 oyla yüzde 18.30

İYİ Parti: 15.672 oyla yüzde 10.96

BBP: 3.627 oyla yüzde 2.54

YENİDEN REFAH: 3.163 oyla yüzde 2.21

ZP: 2.070 oyla yüzde 1.45

MEMLEKET: 1.083 oyla yüzde 0.76

YEŞİL SOL: 695 oyla yüzde 0.49

AP: 368 oyla yüzde 0.26

TİP: 305 oyla yüzde 0.21

GENÇ: 199 oyla yüzde 0.14

ANAP: 168 oyla yüzde 0.12

AB: 155 oyla yüzde 0.11

MP: 132 oyla yüzde 0.09

TKP: 132 oyla yüzde 0.09

HAKPAR: 127 oyla yüzde 0.09

HKP: 111 oyla yüzde 0.08

SOL PARTI: 68 oyla yüzde 0.05

GBP: 63 oyla yüzde 0.04

TKH: 36 oyla yüzde 0.03

YP: 35 oyla yüzde 0.02

MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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