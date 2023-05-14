Karaman Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Karaman Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Karaman başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Karaman Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Karaman seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Karaman Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 89.02 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:07 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.8 oldu. Karaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 96.104 oyla yüzde 61.46 - Kemal Kılıçdaroğlu: 46.908 oyla yüzde 30.00 - Sinan Oğan: 12.308 oyla yüzde 7.87 - Muharrem İnce: 1.060 oyla yüzde 0.68 oy aldı.



Karaman 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 96.104 oyla yüzde 61.46Kemal Kılıçdaroğlu: 46.908 oyla yüzde 30.00Sinan Oğan: 12.308 oyla yüzde 7.87Muharrem İnce: 1.060 oyla yüzde 0.68

Karaman Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.88 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:07 itibarıyla yüzde 89.4 oranında açıldı. 2023 Karaman milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 92.033 oyla yüzde 64.36 - Millet İttifakı: 43.051 oyla yüzde 30.1 - Ata İttifakı: 2.438 oyla yüzde 1.71 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.000 oyla yüzde 0.7 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 236 oyla yüzde 0.17 aldı. Saat 22:07 itibarıyla 2023 Karaman milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 92.033 oyla yüzde 64.36Millet İttifakı: 43.051 oyla yüzde 30.1Ata İttifakı: 2.438 oyla yüzde 1.71Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.000 oyla yüzde 0.7Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 236 oyla yüzde 0.17AK Parti: 59.076 oyla yüzde 41.31CHP: 27.379 oyla yüzde 19.14MHP: 26.167 oyla yüzde 18.30İYİ Parti: 15.672 oyla yüzde 10.96BBP: 3.627 oyla yüzde 2.54YENİDEN REFAH: 3.163 oyla yüzde 2.21ZP: 2.070 oyla yüzde 1.45MEMLEKET: 1.083 oyla yüzde 0.76YEŞİL SOL: 695 oyla yüzde 0.49AP: 368 oyla yüzde 0.26TİP: 305 oyla yüzde 0.21GENÇ: 199 oyla yüzde 0.14ANAP: 168 oyla yüzde 0.12AB: 155 oyla yüzde 0.11MP: 132 oyla yüzde 0.09TKP: 132 oyla yüzde 0.09HAKPAR: 127 oyla yüzde 0.09HKP: 111 oyla yüzde 0.08SOL PARTI: 68 oyla yüzde 0.05GBP: 63 oyla yüzde 0.04TKH: 36 oyla yüzde 0.03YP: 35 oyla yüzde 0.02MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00