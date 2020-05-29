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Karaman'daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karıştıkları ileri sürülen 3 zanlı cezaevine gönderildi.

29.05.2020 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
Karaman'daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
AA

Merkeze bağlı Ağılönü köyündeki silahlı kavganın ardından şüpheliler Emre S, Muzaffer E, Beytullah E. ve Selim Ç, jandarma ekiplerince yakalandı.İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan Muzaffer E, Beytullah E. ve Selim Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Emre S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Merkeze bağlı Ağılönü köyünde 25 Mayıs'ta iki grup arasında borç meselesinden tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda İsa S. (35) ile Ahmet (26),Aziz (30) ve İlyas Kabak (34) yaralanmış, kavganın ardından yakalanan Abdullah K. tutuklanmıştı.

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