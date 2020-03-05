Karaman'daki DEAŞ operasyonu



- Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Mart'ta DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.