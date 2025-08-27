Karaman'da üzerine tarım aleti devrilen çocuk öldü
Karaman'da üzerine tarım aleti devrilen 10 yaşındaki Mehmet Dural, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, kurtarılamadı
Tatil için ailesiyle birlikte Karaman'ın merkeze bağlı Kızık köyüne giden Mehmet Dural'dan (10) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
AA'nın haberine göre; arama çalışması başlatan ekipler, Dural'ı dedesinin evinin arkasında, üzerine tarım aleti devrilmiş halde buldu.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
