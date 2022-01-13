Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye getirildi.

AA'nın haberine göre; şüphelilerden biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 16 zanlıdan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12'si tutuklandı.

Karaman, Adana ve Mersin'de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şebekeye yönelik dün 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.