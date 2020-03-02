Alınan bilgilere göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve merkeze bağlı Süleymanhancı köyünde belirledikleri adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.