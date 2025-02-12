Karaman'da sosyal medya tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman'da Murat D, sosyal medyada tartışıp randevulaşarak buluştuğu Abdullah Umut Can (19) ile Salih A'yı pompalı tüfekle vurdu. Abdullah Umut Can hayatını kaybederken, Salih A. ise ağır yaralandı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat D, sosyal medya üzerinden Abdullah Umut Can ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluşup, kavga etmeye başladı.

POMPALI TÜFEKLE VURULAN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

DHA'nın haberine göre; arbede sırasında Murat D, pompalı tüfekle Abdullah Umut Can'ı boyun bölgesinden, Salih A'yı ise karın ve göğüs bölgesinden vurdu. Murat D. olayın ardından kaçarken, yaralılar ise özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan Abdullah Umut Can, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Salih A. ise ameliyata alındı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.