Karaman'da silahlı saldırı: 1 ölü

Karaman'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam İmaret Mahallesi 130. Sokak'ta yürüyen Ali Derman'a (28) motosikletli kişiler tarafından tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan Derman, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

AA'nın haberine göre; Ali Derman, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Derman'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.