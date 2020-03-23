Karaman'da sağlık çalışanlarına bağışıklık için polen dağıtıldı

AA

Birlik Başkanı Gürsel Sayan ve merkeze bağlı Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz'ı ziyaret ederek polenleri teslim etti.

Sayan, yaptığı konuşmada, bağışıklık sistemini güçlendiren polenin hastanede görev yapan personellere dağıtılacağını söyledi.

Hastanedeki personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Sayan, "Karaman Devlet Hastanesinde çalışan, özellikle korona virüsle karşı karşıya kalan personellere destek amacıyla polen dağıtımı yaptık. İlk olarak 200 polen kavanozu dağıttık. Bahar döneminin ardından kalan personele de dağıtım yapacağız." dedi.

Başhekim Yılmaz ise polenlerin riskli birimlerde çalışan sağlık personeline dağıtılacağını belirterek, Birlik Başkanı Sayan ve muhtar Karaca'ya teşekkür etti.