Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Harun A. (32) yönetimindeki otomobil, Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Yavuz Selim Kalaycı'ya (15) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalaycı, tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Harun A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.