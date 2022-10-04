Kaybolan 50 koyun, dronla bulundu

DHA

Karaman'da Ayrancı ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan 50 koyun, jandarmanın drone ile yaptığı çalışma sonucu bulundu.

Ayrancı ilçesine bağlı Akpınar köyünde besicilik yapan F.G, arazide otlattığı koyunlardan 50'sinin sürüden ayrılıp kaybolduğunu fark etti.

Çevrede yaptığı aramada koyunlarını bulamayınca jandarmayı arayıp yardım istedi. DHA'nın haberine göre; Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede dronla yaptığı çalışması sonucu kaybolan 50 koyunu bulup, sahibine teslim etti.