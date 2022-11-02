Mevlüt A. yönetimindeki işçi servisi, Beyazkent Mahallesi 1004. Sokakta, Abdulkerim B. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada savrulan işçi servisi bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Servisteki 12 işçi yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan sokak araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.