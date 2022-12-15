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Karaman'da fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Karaman’da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Giriş: 15.12.2022 - 22:02 | Güncelleme: ABONE OL
Karaman'da fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
İHA

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte para karşılığı fuhuş yapıldığı yönünde duyum aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla F.D., H.C.Ş., H.Ö., Ö.T., B.Y., P.K. ve A.Ş. isimli kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş., P.K., H.Ö. ve H.C.Ş., ‘Fuhuş teşvik, aracılık ve zorlama’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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