Olay, gece saatlerinde Alacasuluk 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, markette işçi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Yunus Durmaz (41),marketin bodrum katındaki deposuna mal indirilen yük asansörüne sıkıştı.

Durmaz’ın sıkıştığını gören diğer market çalışanları hemen itfaiye ve sağlık ekibinden yardım istedi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekibi kafası asansörle duvar arasına sıkışan işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Durmaz’ın cesedi cenaze arabası ile Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.