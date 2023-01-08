Karaman'da facia! Yaşlı kadın alevlerin arasında kaldı

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Karaman'da çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

Karaman'da acı bir olay yaşandı. Kentte bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Giriş: 08.01.2023 - 16:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Karaman'da yürek burkan ölüm! 80 yaşındaki kadın yangında... - Haberler
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AA

Karaman'da evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çeltek Mahallesi'nde bir evin mutfak kısmında yangın çıktı.

Ev sahipleri bulaşık makinesinin elektrik aksamından çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen ve olaydan yaklaşık 1 saat sonra fenalaşan Teslime B. (80), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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