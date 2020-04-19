Karaman'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Vücudunun çeşitli yerlerinden av tüfeği saçmalarıyla yaralanan Şimşek, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de saldırı yeri ve çevresinde incelemede bulundu.Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."