Karaman'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Karaman'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Habib Şimşek (38),Tapucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'ndeki evinin önünde henüz öğrenilemeyen nedenle kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden av tüfeği saçmalarıyla yaralanan Şimşek, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de saldırı yeri ve çevresinde incelemede bulundu.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.