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Karaman'da elindeki tarihi eseri satmaya çalışan kişi yakalandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde elindeki tarihi eseri satmaya çalışan kişi yakalandı

Giriş: 01.12.2022 - 23:39 | Güncelleme: ABONE OL
Karaman'da elindeki tarihi eseri satmaya çalışan kişi yakalandı
Tarihi eseri satmaya çalışan kişi yakalandı
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AA

Güneyyurt Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Güneyyurt Beldesi Kışlacık Mahallesi'nde ikamet eden A. A'nın( 43) elinde bulunan bir heykeli Antalya'ya götürüp satacağı bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre, Ermenek Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelinin evinde yapılan aramada 14 santimetre uzunluğunda, Roma Dönemi'ne ait olduğu sanılan kadın heykeli ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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