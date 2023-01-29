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Karaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giriş: 29.01.2023 - 23:43 | Güncelleme: ABONE OL
Karaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobil devrildi! 2 ölü, 1 yaralı
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AA

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde Yusuf Işık (24) yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Özyurt köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Işık, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki Yavuz Çeçen (27) ve Furkan Işık (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kazımkarabekir Entegre Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Furkan Işık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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