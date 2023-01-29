Otomobil devrildi! 2 ölü, 1 yaralı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde Yusuf Işık (24) yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Özyurt köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Işık, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki Yavuz Çeçen (27) ve Furkan Işık (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kazımkarabekir Entegre Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Furkan Işık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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