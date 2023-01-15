Cami bahçesinde terk edilmiş bebek bulundu

AA

Mansurdede Mahallesi'nde bulunan Çelebi Camisi'nde namazdan çıkanlar, kapıda battaniyeye sarılı bebek olduğunu fark etti. Cemaatin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu kız bebek, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Vurucu, gazetecilere, bebeğin 2 kilo 84 gram ağırlığında olduğunu söyledi.

Bebeğin 1 hafta veya 10 günlük olduğunu belirten Vurucu, şunları kaydetti:

"Bebeğin göbek bağı düşmüş. Gözleri hala ödemli ve şiş duruyor. Bebek geldiğinde genel durumu iyiydi. Muhtemelen karnı doyurulup öyle bırakılmış. Kan şekeri iyi ve vücut ısısı da yerindeydi. Çocuğumuzu yenidoğan servisimize yatırdık. Şu an bir hayati tehlikesi yok. Biz burada besledik, kan aldık. Sadece biraz sarılık görünümü var. Onun için ışık tedavisine başladık. Bebeğimiz sağlıklı ve şimdilik tedavisi devam ediyor. Kan sonuçlarına göre planımızı yapacağız. Bebeğin üzerinde bir not bulmuş arkadaşlar. Zeynep bebek demişler, annesi öyle yazmış."

Polis, bebeği cami kapısına bırakan kişiyi bulabilmek için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.