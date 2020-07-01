Karaman'da bir kişi tuvalette ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Sedat Şen (53) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Şen'in cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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