Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını av tüfeğiyle yaraladı

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hakan ile Özge K. çifti, konuşmak üzere buluştukları Yenişehir Mahallesi 647. Sokak'taki evlerinde tartışmaya başladı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hakan K, av tüfeğiyle Özge K'ye ateş etti.Bacağından yaralanan Özge K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis, kaçan şüpheli Hakan K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."