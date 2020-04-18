Karaman'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Sakabaşı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Sepetçi (46) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.Önce özel bir hastaneye ardından Karaman Devlet Hastanesine sevk edilen Sepetçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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