Karaman Seçim Sonuçları 2023: Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Karaman başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Karaman Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Karaman seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Karaman Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.35 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 89.4 oldu. Karaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 94.440 oyla yüzde 66.56 - Kemal Kılıçdaroğlu: 47.438 oyla yüzde 33.44 aldı.

Karaman 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 94.440 oyla yüzde 66.56

Kemal Kılıçdaroğlu: 47.438 oyla yüzde 33.44

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 100.850 oyla yüzde 61.28 - Kemal Kılıçdaroğlu: 49.647 oyla yüzde 30.17 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 94.440 oyla yüzde 66.56Kemal Kılıçdaroğlu: 47.438 oyla yüzde 33.44