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Karaman bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2023 Karaman Kurban Bayramı namazı vakti belli oldu

Karaman bayram namazı ne zaman, saat kaçta?

Aylarca süren Kurban Bayramı hazırlıklarının arkasından beklenen gün geldi çattı. Vatandaşlar, bütçesi kapsamında kurbanını satın aldı ve sıra bayramın ilk günü cemaatle kılınacak bayram namazına geldi. Diyanet İşleri, il il bütün namaz saatlerini açıkladı. Peki, Karaman Kurban Bayramı 2023 namaz saati kaçta? İşte, detaylar...

Giriş: 27.06.2023 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dört gün sürecek Kurban Bayramı başladı. Dini bayramlarda cemaatle beraber namaz kılındığı için birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde camide buluşacak. Bu kapsamda Diyanet İşleri, tüm il ve ilçeleri için namaz saatlerini açıkladı. Bu sayede Karaman Kurban Bayramı namazı saatleri de belirlendi. İşte, Karaman Kurban Bayramı namazı saati...

  • KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Karaman'da Kurban Bayramı namazının saat 06.02'de kılınacağını duyurdu.

  • KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

  • 2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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