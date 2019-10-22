Karalahana sarması özellikle Karadeniz bölgesinde çok sevilen ve yapılan bir yemektir. Faydaları ve tadıyla da öne çıkan karalahana sarması pişirmek diğer sarmalara göre daha pratiktir.

Karalahana Sarması için gereken malzemeleri:

4 bağ Karalahana

500 gr kıyma

1 su bardağı bulgur

1/2 su bardağı pirinç

3 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı acı toz biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tuz

1 su bardağı su

Sosu için;

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 lt su

Karalahana Sarması yapılışı:

Öncelikler lahana yapraklarının uzun saplarını koparın.

Kaynayan suyun içine alıp,5-6 dakika haşlayın.

Tencereden alıp soğuk suya koyarak şoklama yapın.

Diğer yandan soğanları yemeklik doğrayın.

Diğer malzemelerle harmanlayın.

Karalahanaları bıçak yardımıyla kalın damarlarını kesin.

Daha sonra ters tarafını üst üste gelecek şekilde dizin.

Hazırlamış olduğunuz harçtan koyarak sarın.

Bütün lahana yapraklarını bu şekilde sardıktan sonra, pişireceğiniz tencerenin alt kısmına yerleştirdiğiniz birkaç dal lahananın üstüne dizerek yerleştirin.

En son küçük bir tavada tereyağını eritin ve salça ile kavurun.

Daha sonra suyunu ilave edin.

Hazırlamış olduğunuz sosu da tencerenin üzerine gezdirin.

Önce harlı ateşte, daha sonra kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişirin.

Afiyet olsun…

Karalahana Sarması püf noktası:

Pişerken eğer suyunu fazla çekerse kaynamış suyu kontrollü ekleyin.

Karalahana demetleriniz taze olsun.

Kıymanın yağlı olmasına dikkat edin.

Daha lezzetli olur.

Etli karalahana sarması pişirirken içine bir miktar et suyu da koyabilirsiniz.

Daha lezzetli olması sarmaları dizmeden önce tencereni alt kısmına kemikli et de koyabilirsiniz.