Karakuş Tümülüsü'nün gizemi, jeoradar ile ortaya çıkarılacak

Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ise kazı yapmadan alan görüntülemesi ile zemindeki yapı tespitini yapacaklarına değinerek, "Daha önce bu bölgede kazı çalışması kısmen yapılmış ancak yer içi görüntülemesi tam anlamıyla yapılmamış. Bu çalışma ile kazmadan bölgede, ne olup olmadığını belirleyeceğiz. Karakuş Tümülüsü'nün hikayesi oldukça eski ve tarihi değeri yüksek kültür mirası. Yapacağımız çalışma ile bu değeri daha net ortaya koymayı amaçlıyoruz" diye konuştu.