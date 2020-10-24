Karakurt Barajı ile 346 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşa edilen Karakurt HES Barajı'nda 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlandı. 142 metre yüksekliğinde, 600 milyon metreküp depolama ve 450 milyon metreküp aktif hacme sahip baraj, Türkiye'de asfalt çekirdekli kaya dolgu tipinde dizayn edilen ve inşaatı tamamlanan ilk baraj olma özelliğini taşıyor.
Ortalama yıllık 346 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek barajın su tutmasıyla kapanan yolların yerine yapılan grup köy yolları da tamamlandı.
Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Gökcan, AA muhabirine, barajın su tutması, köy yollarının tamamlanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Gökcan, yıllarca Aras Nehri'nin özellikle bu bölgede boşu boşuna aktığını belirterek, "Şükürler olsun güzel bir proje yapıldı. Tabii ki ülkemizin ekonomisine büyük katkısı olacaktır. Baraj yapılırken haliyle bölgedeki grup köy yollarında aksamalar oldu. Şimdi bu yollar sıcak asfalt yapıldı, grup köylerinin mağduriyeti ortadan kalktı. Ayrıca burası tarım hayvancılık bölgesidir. İnşallah tarım alanları da bu baraj sayesinde sulanarak daha verimli hale gelir." dedi.
Odalar Köyü Muhtarı Musa Yıldırım ise bölgeye ve Türkiye'ye önemli bir projenin kazandırıldığını ifade ederek, "Baraj yapılırken bazı sıkıntılar yaşandı ancak şu anda yollar tamamlandı, barajda da su tutuluyor. İnşallah elektrik üretecek barajın tarıma da katkısı olacak. Şimdi olmasa da ilerleyen zamanda tarım arazilerinin sulanması sağlanacak. Devletimizin sağladığı bu hizmetten en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz." diye konuştu.
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