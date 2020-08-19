Karakulak ve vaşağın Batı Anadolu'da bir arada yaşadığı ortaya çıktı

AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır nesli tehdit altında olan kedigiller familyasından karakulak ve yaban hayatı üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Hayvanın yaşam alanlarının tespiti için belirledikleri bölgelerde arazi çalışmaları yürüttüklerini, iz tespiti, kıl ve doku örneği toplama, foto kapanlarla tespit gibi yöntemlerle veri topladıklarını aktaran İlemin, bir bölgeden gelen sonuçların kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

Fotokapanlarda hem takip ettikleri karakulağın hem de bölgede varlığı daha önce bilinmeyen vaşağın görüntülerinin kaydedildiğini aktaran İlemin, şunları kaydetti:

"Normalde karakulak ve vaşak, dünyada biyocoğrafik olarak farklı alanlarda yaşıyor. Vaşak daha çok kuzeyde, soğuk ve karasal bölgelerde yaşarken karakulak güneyde ılıman, yarı kurak veya yarı tropik bölgelerde yaşıyor. Ülkemiz her iki habitatı da barındırıyor ve bu iki habitatın iç içe geçtiği Batı Anadolu'da, eşsiz bir alanda vaşak ve karakulak popülasyonları aynı anda yaşıyor. Bu durum, dünyada başka bir bölgede yok. En azından keşfedilip bilimsel olarak yayınlanmadı. Uzun yıllar süren araştırmalarımız sonucunda bunu keşfettik. Yaklaşık 500 kilometrekarelik bu ekosistem, biyolojik çeşitlilik anlamında çok zengin ve birbirine yakın boyutlardaki bu iki yabani kedi türünü de barındırıp besleyebilecek düzeyde."

İlemin, Türkiye'de yabani kedilerin yaşamı için bu derece verimli ve uygun bir alanın bulunmadığına vurgu yaparak, insan kaynaklı bazı olumsuz etkilerin bulunduğu bölgenin konumunu açıklamayacaklarını kaydetti.

- "Avlanma ve zehirlenme ihtimali bulunuyor"

Bölgenin korunması için çalışmaların başladığını bildiren İlemin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki tür de çok hassas. Ekosistemin bulunduğu noktayı kamuoyuyla paylaşmak istemiyoruz. Kötü niyetli kişiler tarafından avlanma ve zehirlenme ihtimali bulunuyor. Bu türlere zarar verilmesi halinde cezalar var. Bölgenin korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışmalara başlayacağız. Aynı zamanda yaban hayatı çalışmaları çok zor ve masraflı araştırmalar gerekiyor. Gerekli kaynakları oluşturmak için de bir yandan çalışmalarımızı sürdürüyorum."

İlemin, Doç. Dr. Burçin Yenisey Kaynaş ve Tamer Yıldız'ın da bulunduğu ekibin çalışmasının, kasım ayında uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanacağını sözlerine ekledi.

- Karakulak ve vaşak, yerleşim yerleri uzağındaki yaşamı tercih ediyor

Her ikisi de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan bu hayvanlardan Latince "Caracal Caracal" olarak bilinen karakulak, ortalama 7 ila 9 kilo ağırlığında ve yalnız yaşayan bir hayvan olarak biliniyor. Geceleri avlandığı ve doğada çok iyi gizlenebildiği için vahşi yaşamda görebilmenin çok zor olduğu karakulaklar, genellikle küçük kemirgenlerle besleniyor.

Karakulak ile aynı ekosistemde görülen vaşak ise Latince ismiyle "Lynx Lynx" olarak biliniyor. Ortalama 30 kilograma kadar çıkan bir orman hayvanı olan vaşaklar, ağaçsız açık alanlardan ve yerleşim yerlerinden mümkün oldukça uzak duruyor, kayalık ve dağlık bölgeleri tercih ediyor.

Vaşaklar, av olarak küçük ve orta boylu toynaklıları tercih ediyor, bunların dışında yaşam çevrelerinde buldukları tüm küçük memelileri ve kuşları da avlıyor.