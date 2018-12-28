Cem Yılmaz'ın yeni projesi "Karakomik Filmler" filminin fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Özkan Uğur gibi usta oyuncuların yer aldığı film, 60'ar dakikalık 2 farklı filmden oluşuyor. Gora, Arog, ArifV2016 gibi birçok başarılı filmleri olan usta komedyen Cem Yılmaz, seyircisinin karşısına farklı bir konseptle çıkmaya hazılanıyor. Peki, Karakomik Filmler'in vizyon tarihi belli oldu mu?

KARAKOMİK FİLMLER FRAGMANI

KARAKOMİK FİLMLER VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Kaçamak ve 2Arada isimli iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler'in vizyon tarihi 18 Ocak 2019 olarak duyurulmuştu. Fakat, Karakomik Filmler filmi için yayıncı ve yapımcılar arasında yaşanan gerginlikten dolayı filmin fragmanında herhangi bir vizyon tarihinin yer almadığı, sadece “Yakında” ibaresinin geçtiği de gözlerden kaçmadı.