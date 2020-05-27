Karakeçili'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - KIRIKKALE

Zülfikar Aydemir (51) idaresindeki 06 DK 8455 plakalı tır ile Köksal Yüzüak (48) idaresindeki 06 LCA 01 plakalı otomobil, Kaman-Ankara kara yolu Yeşilevler Mahallesi Hastane Kavşağı'nda çarpıştı.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yüzüak, olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, kazanın ardından yol güvenliği alarak diğer araçların kontrollü geçişini sağladı.

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