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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de kapsayan 101 Km’lik Malkara – Çanakkale kesiminde %62.5’lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması ile toplam yıllık zaman tasarruf tutarının 465 milyon lirayı, akaryakıt tasarruf tutarının da 102 milyon lirayı bulacağını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, “Vatandaşlarımız projemiz ile zaman ve akaryakıttan yıllık toplam 567 Milyon lira tasarruf sağlayacak” dedi.

OTOYOLUN, KÖPRÜYÜ DE KAPSAYAN MALKARA-ÇANAKKALE KESİMİNDE YÜZDE 62.5'LİK FİZİKİ GERÇEKLEŞME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, çalışmaları kesintisiz devam eden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin; 88 km’si otoyol, 13 km’si bağlantı yolu olmak üzere 101 km uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Kesiminde ve bu kesim kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yüzde 62,5’lik fiziksel gerçekleşme sağlandığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ 'ORTA KORİDOR' GİRİŞİMİNİN BİR PARÇASI OLACAK"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin ulusal kalkınma hamlesi doğrultusunda hayata geçirilen yatırımın en önemli ayağı olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ilklerin projesi olduğunu ifade ederek, 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olacağının bilgisini verdi.

Bakan Karaismailoğlu, projenin tarihi İpek Yolunu canlandırarak ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ kapsamında, Türkiye’nin öncülük ettiği ‘Orta Koridor’ girişiminin bir parçası olacağını ve Pekin’den Londra’ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacağını söyledi.

Projenin hizmete girmesiyle birlikte İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükünün hafifleyeceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Proje tamamlandığında ulusal ve uluslararası turizme de büyük katkılar sağlayacak. Kınalı – Tekirdağ – Çanakkale – Savaştepe Otoyolu’nun, İstanbul İzmir Otoyolu’na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak. Avrupa ülkeleri, Balkanlar, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de artacak” diye konuştu.

"ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ 1 SAATLİK SEYAHAT SÜRESİ 6 DAKİKAYA İNECEK"

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresinin 6 dakikaya kadar ineceğini de vurgularken, “Proje aynı zamanda Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak; bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkân sunacak” şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ, PROJE İLE ZAMAN VE AKARYAKITTAN YILLIK TOPLAM 567 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLAYACAK"

88 km otoyol, 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesi ile mevcut bölünmüş devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 km’lik kısalma sağlayacağını ifade eden Karaismailoğlu, “Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin yapılması ile yıllık zamandan 465 Milyon lira, akaryakıttan da 102 Milyon lira olmak üzere toplamda 567 Milyon liralık tasarruf sağlanacak” dedi.

"PROJE İSTİHDAM KAPISI OLDU"

Projede toplam 5 bin 597 personelin çalıştığının bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, projenin vatandaşa iş, aş olduğunu, sağladığı, sağlayacağı istihdam olanağı ve çeşitli sektörlere katacağı canlılık ile ülke ekonomisine çok önemli katkılar sunacağının altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu sözlerini, “Tüm bu görkemi ile dünyanın gözünü diktiği köprü inşaatını yaparken, tarihe tanıklık ettiğimizin farkında ve sorumluluğundayız. İnanıyorum ki 2023 yılında açılması planlanan bu köprüyü kesintisiz sürdürdüğümüz çalışma tempomuz ile 18 Mart 2022 tarihinde milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadeleri ile tamamladı.