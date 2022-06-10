Karagümrük'ten Pirlo açıklaması

AA

Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, yeni sezonda takımı 43 yaşındaki teknik adama emanet etmek istediklerini söyledi.

Bu konuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Hurma, "Kendisiyle görüşüyoruz. Pirlo gibi bir adamı buraya getirmek kolay değil. İnşallah bu transferi gerçekleştiririz." diye konuştu.

Bu arada İtalyan basınında yer alan haberlerde de Fatih Karagümrük'ün Pirlo ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Futbolculuk kariyerinde Inter, Milan ve Juventus gibi üst düzey İtalyan takımlarında oynayan Pirlo, teknik direktör olarak ise geçen sezon Juventus'ta görev almıştı.