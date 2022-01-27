Karagümrük'ten Pesic açıklaması

Fatih Karagümrük transfer gündeminde sık sık adı dedikodulara karışan Pesic ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."