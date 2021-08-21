İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun sezonluk olarak Fatih Karagümrük Kulübü tarafından kiralandığı hatırlatılarak, "Bilindiği gibi kulübümüz, özel ve resmi müsabakalarını oynamak üzere Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu sezonluk olarak kiralamıştır. Biz hiç yokmuşuz gibi İstanbul'un rezerv sahası olarak kullanılmaması hususunu Atatürk Olimpiyat Stadyumu yetkililerinden bekliyoruz. Zira stadın zemininin toparlanamaz hasarlar alacağı aşikardır" ifadeleriner yer verildi.

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