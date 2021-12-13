Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri

Süper Lig'de Konyaspor'a 4-1 mağlup olunmasının ardından teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Karagümrük'te teknik direktör arayışı sürüyor.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra şu sıralarda yorumculuk yapan Volkan Demirel gündeme geldi. İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

Anlaşma sağlanırsa Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerin Karagümrük ile adım atacak.