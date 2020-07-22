Karagümrük taraftarından meşale şov

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final 1. maçında Fatih Karagümrüklü taraftarlar takımlarını Akhisarspor karşısında yalnız bırakmadı.

Korona virüs dolasıyla tribünde yer alamayan taraftarlar stadın hemen dışında bulunan evlerden takımlarına destek verirken, meşale gösterisi yaptı.

Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulmaması kafaları karıştırdı.