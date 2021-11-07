Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynanan maçta ilk 11'de yer alan oyunculardan Patrick van Aanholt, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Ryan Babel'i sahaya sürdü.

Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedekleri ise Van Aanholt, Morutan ve Feghouli'nin yanı sıra Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz ve Mbaye Diagne'den oluştu.

Konuk ekipte sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan'ın yanı sıra Christian Luyindama, Oğulcan Çağlayan, Gustavo Assunçao ve Aytaç Kara, kadroya alınmadı.

ÖMER BAYRAM LİGDE İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da Ömer Bayram, bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Teknik direktör Fatih Terim, Ömer Bayram'ı, Fatih Karagümrük maçında savunmanın solunda görevlendirdi.

Tecrübeli futbolcu, ligde daha önce 7 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

KARAGÜMRÜK'TE 3 DEĞİŞİKLİK

VavaCars Fatih Karagümrük, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekibin geçen hafta deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Derrick Luckassen kadroda yer almazken, Emre Mor ve Andrea Bertolacci de yedeğe çekildi.

Galatasaray maçında bu futbolcuların yerine Vegar Eggen Hedenstad, Yann Karamoh ve Ahmet Musa görev yaptı.

Ev sahibi ekip; Emiliano Viviano, Vegar Eggen Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Fabio Borini, Yann Karamoh, Aleksandar Pesic 11'iyle sahada yer aldı.