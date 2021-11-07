Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynanan maçta ilk 11'de yer alan oyunculardan Patrick van Aanholt, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli'yi yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Ryan Babel'i sahaya sürdü.
Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedekleri ise Van Aanholt, Morutan ve Feghouli'nin yanı sıra Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz ve Mbaye Diagne'den oluştu.
Konuk ekipte sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan'ın yanı sıra Christian Luyindama, Oğulcan Çağlayan, Gustavo Assunçao ve Aytaç Kara, kadroya alınmadı.
ÖMER BAYRAM LİGDE İLK KEZ İLK 11'DE
Galatasaray'da Ömer Bayram, bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de forma giydi.
Teknik direktör Fatih Terim, Ömer Bayram'ı, Fatih Karagümrük maçında savunmanın solunda görevlendirdi.
Tecrübeli futbolcu, ligde daha önce 7 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
KARAGÜMRÜK'TE 3 DEĞİŞİKLİK
VavaCars Fatih Karagümrük, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.
Kırmızı-siyahlı ekibin geçen hafta deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Derrick Luckassen kadroda yer almazken, Emre Mor ve Andrea Bertolacci de yedeğe çekildi.
Galatasaray maçında bu futbolcuların yerine Vegar Eggen Hedenstad, Yann Karamoh ve Ahmet Musa görev yaptı.
Ev sahibi ekip; Emiliano Viviano, Vegar Eggen Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Fabio Borini, Yann Karamoh, Aleksandar Pesic 11'iyle sahada yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!