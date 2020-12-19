ŞANSAL BÜYÜKA
Vicdanlı olmak lazım, adaletli olmak lazım, emeğe, futbola ve rakibe saygılı olmak lazım; Karagümrük kazanmasa yazık olurdu… Futbolun adaleti bu… Galatasaray‘ın son dakikalarda gelen penaltısını, tarafsız bir vicdanın kabul etmesi mümkün değil… Koray-Diagne mücadelesinde faülü yapan Diagne… Ama penaltıyı kazanan Galatasaray… Olacak iş değil… Hakemin görmesi lazım, göremedi, VAR denen garabet ne iş yapar da hakemin bu tepeden tırnağa yanlış kararına ortak oldu…
İlk 45 dakika için yazıyorum: Bu kadar kötü, bu kadar isteksiz, bu kadar durgun bir Galatasaray yakın zamanda hiç görmedim… Gerçekten greve çıkmış gibiydiler… Devre arası Fatih Terim fırçası ile sıkı bir Galatasaray‘ın sahada olacağını düşünmüştüm ki, santradan 15 saniye sonra Ndao’nun golü geldi… Galatasaray ancak bu şok golle biraz olsun uyanabildi ama gene uyku mahmuru gibiydi…
Doğru, Koray’ın Linnes‘e açık bir faülü vardı, hakem vermedi… Ama Fatih Terim kariyerindeki bir hoca, orta alana yakın yerdeki bir faüle bu kadar kızıp kırmızı kart görür mü? Penaltı değil, gol değil, bu tepkisiz ölçü niye Hocam… Üstelik çıkarken el- kol hareketleri, herhalde hakemin hatırını sormuyordur, söylemleri, bağırıp - çağırmaları umarım Hoca‘nın muhtemel cezasını katlamaz…
AHMET ÇAKAR
Galatasaray, çok kötü oynadı... Attıkları penaltı golü bence penaltı değil. Yakaladıkları pozisyon var mı? Hatırlamıyorum... Baskı var mı? Pek görmedim... Ama sadece sahada çok kötü oynayan ruhsuz bir Galatasaray gördüm. Her mevkisiyle oyunun hiçbir anında ağırlık koyamadılar. Karagümrük eksikti ama eksik oynamadı. İlk yarıya bakıyoruz, al gülüm-ver gülüm... Kaleye tek bir şut atamayan Galatasaray.
İkinci yarının başında ise sahanın yıldızı Ndao klasik gollerinden birini attı. Soldan fırladılar, Ndao'nun önüne bıraktılar o da iyi vurdu. Bundan sonra Galatasaray baskı kurar diye düşünüyorduk, kurmuş gibi yaptı ama hiçbir şey yok... Bu arada Terim oyundan atıldı. Niye, neden bilinmiyor. Sanırım hakaret etti. Belki hakaret ettiği pozisyon faul ama bir faul için Terim bunları yapmamalı. Zaten onun ezikliği altında kalan hakem uzatmalarda bir penaltı uydurdu. Bence değil... Ayaklar çarpışıyor, Diagne de abartılı şekilde kendini yere bırakıyor.
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