KEMAL BELGİN

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, üst üste kazandığı maçlardaki kadrosuna anlaşılan o ki çok aldanmış. O maçlarda sakat veya cezalı olan, dün sahaya çıkan ilk on birden daha kaliteli, daha tecrübelilerin iyileştiklerinin farkına da varamamış. Tabii Fatih Hoca’ya sorulması gereken o kadar çok soru var ki, bunlardan birkaçını seçip sıralayayım… Bu Ömer Bayram, sana o kadar çok zararı dokunan bir oyuncu muydu Fatih Hoca’m? Herkesin yazdıklarına çizdiklerine inanıp takımda ciddi belli klası olan Belhanda’yı artık sürekli yedek hâline mi soktun? Tabii bu Diagne denen, altıpasın içinden iki bedava gol atıp ve penaltılara sığınan oyuncuyu methedenler acaba dün akşam için neler yazıp söyleyeceklerdir? Emre Akbaba ve bu Diagne G.Saray’ı resmen dokuz kişi oynatmışlardır.