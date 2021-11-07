Fatih Karagümrük Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 12. hafta maçına sahne olacak Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

F.KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı Pazar günü saat 16:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.