Karagül kentinin yeni gözdesi "Yeşil gül"

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Kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagülü ile bilinen ilçede, yine karagül gibi sadece bölgede yetişen yeşil gül de dikkati çekiyor. Birecik Barajı'nın suyunun yükselmesiyle neredeyse yok olan yeşil gül, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla birkaç daldan çoğaltılarak yeniden kente kazandırıldı. Müdürlük tarafından kurulan serada karagüllerle birlikte çoğaltılmasına başlanan yeşil gül, turizme ve ekonomiye değer katacak.