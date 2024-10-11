Karagöl Tabiat Parkı hayran bırakıyor

“BURADA DOĞAL BİR STÜDYO HAVASI VAR”

Karagöl'e ailesiyle piknik yapmaya gelen Meltem Aykul ise, Karagöl'ü araştırarak geldiğini söyledi. Aykul, “Biz araştırmayı seviyoruz ve buraya ikinci gelişimiz. Yollara baka baka bu renk cümbüşünü görmek için geldik. Gölete güneş ışıkları vurunca ağaçların yansıması çok güzel görünüyor. Burada doğal bir stüdyo havası var. Her mevsim gelmeye çalışarak fotoğraf çekiniyoruz. Ailemizle, arkadaşlarımızla gelmeye çalışıyoruz. Bu güzel atmosfere herkesi bekliyoruz” dedi.