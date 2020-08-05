Karadenizli yine yaptı yapacağını...

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Adem Yıldızbaşoğlu, 7 yıl önce aldığı minibüsü işlerinin yoğunluğu nedeniyle evinin yanına bıraktı.
İHA'nın haberine göre şehirlerarası otobüs şoförlüğü yaptığı için aldığı minibüsü unutan Yıldızbaşoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle seferlerin yapılmadığı süreçte eşinin de desteğiyle minibüsü karavana çevirmek için kolları sıvadı.
2.5 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 150 bin TL harcayan Yıldızbaşoğlu, hayallerindeki karavana kavuştu. Dış cephesini tamamen ahşap kaplayan Yıldızbaşoğlu, karavanın içini aynı bir ev gibi yaptı.
Yatak odası, mutfak, banyo ve tuvalet gibi bölümlerin olduğu karavanı kendi el işçiliğiyle tamamlayan Yıldızbaşoğlu, trafiğe çıkamayan karavanıyla artık yaylalarda geziyor. Dış görüntüsü yöresel mimariye uygun bir şekilde ahşapla kaplanan yürüyen ev görenlerin oldukça ilgisini çekiyor.
2.5 AYDA TAMAMLADI
2.5 ayda tamamladığı yürüyen evin ilgi çekeceğini tahmin etmediğini belirten Adem Yıldızbaşoğlu, "Pandemi döneminde otobüs şoförlüğü yaptığım için işlerimiz bozuldu. Bir yerden gelirimiz olmadığı için bir gün sabah kalktım, moralim bozuktu. O sabah eşim bana 'Yıllar önce aldığımız minibüsü karavana çevirerek yaylaya gidelim' dedi. Aklıma yattı. 'Bismillah' diyerek başladım. Eksikliklerinin hepsini tamamladım. 2.5 ay boyunca uğraştım. Çok ilgi gördü. Bu kadar dikkat çekeceğini tahmin etmiyordum” dedi.
Trafiğe çıkmayan yürüyen evi ile birlikte dağlarda gezdiğini kaydeden Yıldızbaşoğlu, “İçerisinde bir evde ne varsa hepsi var. Mutfağı, yatak odası, tuvalet ve banyosu var. 6 kişilik bir aile çok rahat bir şekilde kalabiliyor. Her şey kendi tasarımım. Hiçbir yerden bir bilgi almadım. Akşam oturdum, düşündüm, sabah başladım. İstediğimden daha güzel oldu. Su ve elektrik tesisatını bile kendim yaptım. Zaten trafiğe çıkamıyor. Artık dağlarda dolaşıyorum” şeklinde konuştu.
TALİPLİSİ ÇOK, GÖREN SATIN ALMAK İSTİYOR
İşçiliği kendine ait yürüyen evin maliyetinin 150 bin TL olduğunu söyleyen Yıldızbaşoğlu, “İlk sürmeye başladığımda herkes çok şaşırdı. Telefonu çıkaran çekmeye çalıştı. Bazıları 'Üzerimize ev geliyor' dedi. Çok ilgi gördü. Gören fotoğraf çekilmek istiyor. Oğlum sosyal medyada paylaştı. Yurt dışında herkes bize ulaşmaya çalıştı. Ne kadar yaptınız, satar mısınız gibi sorular geliyor. Bütün işçilik bana ait. Aldığım malzemelerin hesabını yapmadım ama tahminimce yaklaşık 150 bin TL maliyeti oldu. Yöresel mimariye uygun yaptım. Burayı böyle yapsaydım daha güzel olurdu demedim. Çok memnunum. Anahtarı üzerinde, gelen kalabilir. Kiralama işi yapmıyoruz bununla ticaret olmaz. Merak edenlere anahtar veriyorum. İsteyen konaklayabilir. Ben bunu ticaret amaçlı yapmadım” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!