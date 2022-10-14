"ÇIRAK YETİŞTİREMİYORUZ"

Kemençe ustası Hasan Yaman, mesleği ayakta tutmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Bir kemençeye 4-5 gün emek veriyoruz ama maalesef satamıyoruz. Talep çok azaldı, eskisi gibi kemençelere yoğun talep yok. Çırak ve kalfa yok, zaten bu işi yapmak istemiyorlar. Zaman zaman o bana, ben ona çırak oluyorum ve böyle işimizi sürdürmeye çalışıyoruz."

İşlerini yapmaya devam edeceklerini belirten Hüseyin Berk de çırak yetiştiremediklerini dile getirerek, "Onun için bu mesleğin yürümesi biraz zor olacak. En iyi kemençe eskilerimizin söylediği gibi ardıç, erik ve dut ağaçlarından yapılıyor. Eskisi gibi satışlar çok iyi değil. Üretim yapıyoruz ama satışlarımız biraz düşük. İnsanlarda şu an pek merak da yok, onun için eskiye nazaran talepler azaldı." sözlerine yer verdi.