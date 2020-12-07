`MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER´

Meşeli köyünde yaşayan tur rehberi Cihat Küçükaltun, "Şavşat´taki peri bacalarını, tur rotamıza ekledik. Çocukluğumuzdan beri bölgede bu oluşumların olduğunu biliyorduk, şimdi de turistlerin tanımasını sağlıyoruz. Bu alanın fotoğraflarını çekip, sosyal medyada da tanıtımını yapıyoruz. Peribacalarına ulaşım için tabelalar koyduk. Bir yanınızda peri bacaları bir yanınızda yemyeşil bir doğa, o nedenle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Özellikle sonbaharda renk cümbüşü oluyor, fotoğraf tutkunları da sık sık geliyor" dedi.